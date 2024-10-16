Мората прокомментировал свой промах с пенальти

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил на вопрос о незабитом пенальти.

Футболист «Милана» неудачно исполнил одиннадцатиметровый на 54-й минуте матча Лиги наций против сборной Сербии. Вскоре капитан «красной фурии» исправился и отличился с игры. Итоговый результат встречи – 3:0.

«Это футбол. Если лучшие в истории порой терпят неудачи, почему этого не должно происходить со мной? Я очень рад победе и сегодняшним голам. Мне особенно радостно за Алекса Баэну – он заслуживает всего самого лучшего.

Я благодарен местным болельщикам за поддержку. К счастью, после нереализованного пенальти мне всё же удалось забить», – цитирует Mundo Deportivo Морату.