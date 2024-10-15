Голевая серия Роналду подошла к концу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог продолжить череду матчей с забитыми голами.

39-летний представитель «Аль-Насра» отыграл от стартового до финального свистка в поединке Лиги наций со сборной Шотландии, но так и не отличился – как, впрочем, и все остальные участники встречи. Зрители стали свидетелями безголевой ничьей.

Таким образом, подошла к концу голевая серия Роналду – он неизменно забивал в пяти предыдущих матчах за клуб и сборную. Примечательно также, что Криштиану не удалось поразить ворота соперников лишь во второй раз за 13 игр с начала текущего сезона. До шотландцев остановить звёздного ветерана удавалось только «Аль-Ахли».