Сборная Румынии идёт без потерь после волевой победы в Литве

Во вторник проигравшая все матчи первого круга Лиги наций сборная Литвы принимала румын, которая по разу одолела всех соперников.

На седьмой минуте Армандас Кучис с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону - 1:0. Деннис Ман справа выскочил один на один с голкипером и упал на газон, а арбитр определил, что вратарь ногой выбил мяч чисто. Вскоре еще пенальти - Рэзван Марин на средней высоте пробил в левую часть ворот, голкипер в прыжке задел мяч, но отбить его не смог - 1:1.

На 65-й минуте быструю контратаку гостей начал Раду Дрэгушин, Ман справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Дениса Дрэгуша, который с 15 метров точно пробил в правый угол - 1:2.

Румыны выиграли четвертый матч подряд, у соперника все так же ноль очков.