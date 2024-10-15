Команда Косова устроила разгром киприотам

В четвёртом туре Лиги наций встретились сборные Косова и Кипра.

Хозяева повели в счете на 30-й минуте, когда достиг цели удар Амира Ррахмани. Во втором тайме все вопросы были сняты после метких попыток Илира Красники и Эмира Сахити - 3:0.

Сборная Косова идёт второй с девятью очками и не опустится ниже текущего места, соперник идет следом с тремя баллами.