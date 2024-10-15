Команда Косова устроила разгром киприотам

В четвёртом туре Лиги наций встретились сборные Косова и Кипра.
Хозяева повели в счете на 30-й минуте, когда достиг цели удар Амира Ррахмани. Во втором тайме все вопросы были сняты после метких попыток Илира Красники и Эмира Сахити - 3:0.
Сборная Косова идёт второй с девятью очками и не опустится ниже текущего места, соперник идет следом с тремя баллами.
Протокол игры
|(1:0) Ррахмани Амир30'
|(2:0) Красники Эрмал52'
|(3:0) Сахити Эмир71'
Мурич Ариянет•Войвода Мергим•Ррахмани Амир77' (Алити Фидан (77') •Делова Люмбардх•Ррудхани Донат•Эмерлаху Линдон•Яшари Мухаррем•Жегрова Эдон 8'67' (Сахити Эмир (67') •Рашица Милот16' (Муслия Флоран (16') •Красники Эрмал•Рахмани Альбион77' (Асллани Фисник (77')
Деметриу Деметрис•Каро Андреас72' (Антониу Минас (72') •Андреу Стелиос•Лайфис Константинос• 7'Иоанну Николас 8'46' (Пилеас Костас (46') •Артиматас Костакис•Лойзу Лойзос• 79'Кастанос Григорис72' (Ционис Маринос (72') •Харалампус Харалампос•Макрис Андреас72' (Мамас Рафаил (72') •Питтас Яннис77' (Сотириу Пиерос (77')
15 октября. Стадион "Фадиль Вокри".
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