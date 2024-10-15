Поляки пропустили 3 гола за 5 минут от Хорватии, но не проиграли

Во вторник сборная Польши до последнего цеплялась за шанс остаться в борьбе за топ-места в группе А1 Лиги наций. Для этого нужно как минимум не проиграть хорватам.

Удалось открыть счёт полякам на пятой минуте - после поперечного паса от Кацпера Урбаньски ворвался с фланга в штрафную Пётр Зелиньски и красивым обводящим ударом отправил мяч точно в дальнюю девятку - 1:0. Гости выдали невероятную пятиминутку, забив трижды. После неудачного выноса защитника подбор у штрафной соперника выиграл Борна Соса и с лета пробил точно в дальнюю девятку, без шансов для голкипера - 1:1.Сместился с фланга в центр Петар Сучич, обыгрался в стеночку с партнером, после чего с острого угла пробил низом точно в притирку с дальней штангой - 1:2. Перехватил мяч на чужой половине поля Сучич и тут же отдал поперек в штрафную, куда ворвался Мартин Батурина и пробил точно между ног вышедшему из ворот голкиперу - 1:3. На 45-й минуте Якуб Каминьски в касание продлил в штрафную на Николу Залевски, а тот пробил точно в дальний нижний угол ворот - 2:3.

Во втором тайме не по одному опасному удару отразили голкиперы, а затем еще один гол -зацепился за мяч Роберт Левандовски в чужой штрафной, выдержал паузу, дождавшись поддержки, после чего покатил поперек на Себастьяна Шиманьски, а тот пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера - 3:3. На 77-й минуте вышел за пределы штрафной вратарь гостей Доминик Ливакович и заехал прямой ногой в голень Левандовски - судья показал прямую красную карточку.

В группе А1 у Португалии 10 очков, Хорватии - 7, Польши - 4 и Шотландии - 1.