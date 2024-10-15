Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Поляки пропустили 3 гола за 5 минут от Хорватии, но не проиграли

15 Октября 2024 • 23:42 Комментировать
Польша
3:3
Хорватия
окончен

Во вторник сборная Польши до последнего цеплялась за шанс остаться в борьбе за топ-места в группе А1 Лиги наций. Для этого нужно как минимум не проиграть хорватам.

Удалось открыть счёт полякам на пятой минуте - после поперечного паса от Кацпера Урбаньски ворвался с фланга в штрафную Пётр Зелиньски и красивым обводящим ударом отправил мяч точно в дальнюю девятку - 1:0. Гости выдали невероятную пятиминутку, забив трижды. После неудачного выноса защитника подбор у штрафной соперника выиграл Борна Соса и с лета пробил точно в дальнюю девятку, без шансов для голкипера - 1:1.Сместился с фланга в центр Петар Сучич, обыгрался в стеночку с партнером, после чего с острого угла пробил низом точно в притирку с дальней штангой - 1:2. Перехватил мяч на чужой половине поля Сучич и тут же отдал поперек в штрафную, куда ворвался Мартин Батурина и пробил точно между ног вышедшему из ворот голкиперу - 1:3. На 45-й минуте Якуб Каминьски в касание продлил в штрафную на Николу Залевски, а тот пробил точно в дальний нижний угол ворот - 2:3.

Во втором тайме не по одному опасному удару отразили голкиперы, а затем еще один гол -зацепился за мяч Роберт Левандовски в чужой штрафной, выдержал паузу, дождавшись поддержки, после чего покатил поперек на Себастьяна Шиманьски, а тот пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера - 3:3. На 77-й минуте вышел за пределы штрафной вратарь гостей Доминик Ливакович и заехал прямой ногой в голень Левандовски - судья показал прямую красную карточку.

В группе А1 у Португалии 10 очков, Хорватии - 7, Польши - 4 и Шотландии  - 1.

Протокол игры  
Польша3:3Хорватия
(1:0) Зелиньски Пётр5'  
  20'Соса Борна (1:1)
  24'Сучич Петар (1:2)
  26'Батурина Мартин (1:3)
(2:3) Залевски Никола45'  
(3:3) Шиманьски Себастьян68'  
Булка МарцинДавидович Павел 38' (Пёнтковски Камиль ( 38') Беднарек ЯнКивёр ЯкубКаминьски Якуб 62' (Левандовски Роберт ( 62') Шиманьски СебастьянМодер Якуб 62' (Амею Микаэль ( 62') Зелиньски Пётр  70' 74' (Капустка Бартош ( 74') Залевски НиколаСвидерски Кароль 62' (Ойеделе Макси ( 62') Урбаньски Кацпер
Запасные: Мрожек БартошПёнтек КшиштофБерешиньски БартошСкорупски ЛукашФранковски ПшемыславПухач Тымотеуш
Ливакович Доминик  77'Шутало ЙосипЭрлич Мартин 81' (Лабрович Недилько ( 81') Гвардиол Йошко  33'Перишич ИванСоса БорнаМодрич ЛукаСучич ПетарБатурина Мартин  78' 80' (Сучич Лука ( 80') Крамарич Андрей 70' (Пашалич Марио ( 70') Матанович Игорь 60' (Будимир Анте ( 60'  90')
Запасные: Петкович БруноПашалич МаркоИванушец ЛукаПьяца МаркоЧалета-Цар ДуеОршич МиславЯкич КристиянИвушич Ивица
15 октября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Хорватии

Новости по матчу

15 Октября
22:33
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
22:25
Хорваты забили полякам три гола за шесть минут
14 Октября
22:02
Актуальная ставка и прогноз на матч Польша — Хорватия Лиги наций УЕФА — 15 октября 2024
20:51
Прогноз на точный счёт матча Польша — Хорватия Лиги наций — 15 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Холанн собрался в Испанию «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны»
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего
Спортивные новости
Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Сербия Сербия
3
0
1.34 5.20 9.00
Видео
Окончен
Шотландия Шотландия
Португалия Португалия
0
0
4.30 4.00 1.70
Видео
Окончен
Косово
Кипр Кипр
3
0
1.31 5.40 8.80
Видео
Окончен
Северная Ирландия Северная Ирландия
Болгария Болгария
5
0
1.84 3.45 4.40
Видео
Окончен
Польша Польша
Хорватия Хорватия
3
3
3.30 3.45 2.15
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Дания Дания
2
2
2.27 3.25 3.20
Видео
160 мин
Беларусь Беларусь
Люксембург Люксембург
1
1
2.95 2.90 2.65
Видео
Окончен
Литва Литва
Румыния Румыния
1
2
5.00 3.85 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
00:29 · Чемпионат мира 2026
Тухель получит бонус, если выиграет ЧМ-2026 со сборной Англии
15 Октября
23:54 · Лига наций УЕФА
Голевая серия Роналду подошла к концу
23:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии идёт без потерь после волевой победы в Литве
23:43 · Лига наций УЕФА
Команда Косова устроила разгром киприотам
23:42 · Лига наций УЕФА
Поляки пропустили 3 гола за 5 минут от Хорватии, но не проиграли
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Северной Ирландии забила 5 мячей лидировавшим болгарам
23:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Швейцарии набрала первое очко, не проиграв датчанам
23:35 · Англия. Премьер-лига
Реднапп высказался против назначения Тухеля в сборную Англии
23:25 · Италия. Серия А
Мората не реализовал 4 из 7 последних пенальти
22:33 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
22:25 · Лига наций УЕФА
Хорваты забили полякам три гола за шесть минут
22:15 · Лига наций УЕФА
Стала известна длительность контракта Тухеля со сборной Англии
22:00 · Лига наций УЕФА
Спортивный директор Германии объяснил, почему в сборную пригласили Лено
21:48 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал топ-10 игроков в истории сборной Германии: Нойер – пятый, Кроос – седьмой
21:23 · Италия. Серия А
Наппи: «Пока рано что-то говорить об этой сборной Италии» эксклюзив
21:21 · Лига наций УЕФА
Названа зарплата Тухеля в сборной Англии
21:15 · Лига наций УЕФА
Шотландия - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Беларусь - Люксембург: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:59 · Лига наций УЕФА
Роналду в 200-й раз выйдет в старте сборной Португалии
20:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель договорился со сборной Англии
20:43 · Лига наций УЕФА
Роналду – в старте сборной Португалии на игру с шотландцами
20:38 · Лига наций УЕФА
Руис и Мората — в стартовом составе сборной Испании на матч с Сербией
19:27 · Лига наций УЕФА
Смородская: Эпоха Черчесова закончена 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
Фофана похвалил партнёра по «Челси»
Все новости