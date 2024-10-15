Криштиану Роналду остался без победного гола: Португалия так и не забила Шотландии

Сборные Шотландии и Португалии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 15 октября в Глазго.

Только вдумайтесь: в этом розыгрыше Лиги наций Криштиану Роналду забивал победный гол во всех трёх матчах своей сборной. Непотопляемый КриРо повёл Португалию к успеху и в четвёртой игре, возрастной форвард появился в стартовом составе, атакующую группу вместе с ним добивали Бруну Фернандеш, Франсишку Консейсау и Диогу Жота. Но не получилось в итоге, серия прервалась.

А первый интересный момент создали хозяева. На пятой уже минуте Мактоминей вторым темпом ворвался на идеальный кросс Эндрю Робертсона. Вот только ударом головой с линии вратарской он направил мяч по позиции голкипера. Португальцы этот звоночек приняли и просто мяч забрали. Много и долго атаковали европейские бразильцы далее, будто усыпляя соперника.

Вот только скоростей и выдумки не хватало. Банальные забросы шотландцы читали, борьбу выигрывали, отбивались без проблем. Однажды Нуну Мендеш чуть не забросил мяч за шиворот Гордону, исполняя штрафной удар. Крейг успел вернуться и перевёл мяч через перекладину. А Криштиану Роналду попытался повторить свой легендарный гол «Ювентусу», пробив через себя из центра штрафной площади. Прыгнул шикарно, но мяч послал на метр правее створа.

На исходе часа игры Роберто Мартинес устал смотреть на этот медленный футбол и выпустил Рафаэла Леау, Бернарду Силву, Рубена Невеша. Но сценарий не изменился, скорости как будто стали ещё медленнее, а опасные моменты пропали совсем. Португальцы зажали шотландцев у штрафной площади, хозяева играли просто на отбой, однако даже такой ход матча не напрягал их голкипера. Навесы у Канселу и других совсем не получались.

Но шанс на победный гол у Роналду всё-таки был. Криштиану принял мяч после навеса справа, убрал мяч к центру, сделал ложный замах и наконец пробил. В сантиметрах от штанги пролетел мяч. И было ещё суперспасение от Гордона – на рефлексах выкинул он руку после прострел Леау и удара Роналду. Спасение, сохранившее нули на табло.

Финальный свисток узаконил нулевую ничью.