Сборная Северной Ирландии забила 5 мячей лидировавшим болгарам

В группе С3 Лиги наций сборные Северной Ирландии и Болгарии провели мегарезультативный матч, если учитывать, что до этого в шести матчах квартета было забито всего четыре гола.
Айзек Прайс оформил дубль к 29-й минуте, а вскоре счет стал разгромным после автогола голкипера Димитара Митова. В конце тайма гости должны были размочить счет, но Кирилл Десподов не забил пенальти.
После перерыва счет стал 4:0 после удара Диона Чарльза, но ненадолго, отменили гол. А вот Прайс отличился по правилам - хет-трик. Джош Мадженнис поставил точку в конце - 5:0.
Британцы набрали семь очков и вышли в лидеры, соперник третий с пятью баллами.
Протокол игры
|(1:0) Прайс Айзек15'
|(2:0) Прайс Айзек29'
|(3:0) Митов Димитар32'
|(4:0) Прайс Айзек81'
|(5:0) Мадженнис Джош89'
Чарльз Пирс•Хьюм Трай•Макнейр Пэдди•Тоал Эойн 41'45' (Браун Киарон (45') •Брэдли Конор•Спенсер Броди•Чарльз Ши85' (Мадженнис Джош (85') •Маккэнн Алистер•Прайс Айзек 25'85' (Лайонс Брэдли (85') •Чарльз Дион74' (Рид Джейми II (74') •Маршалл Каллум74' (Смит Пол III (74')
Митов Димитар•Попов Виктор•Атанасов Живко79' (Чочев Ивайло (79') •Петров Симеон•Петров Християн•Юсеин Серкан46' (Антов Валентин (46') •Костадинов Георги•Десподов Кирилл 30'85' (Илиев Илиан (85') •Крастев Филип• 38'Кирилов Радослав46' (Димитров Здравко (46') •Минчев Мартин85' (Минчев Георги (85')
15 октября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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