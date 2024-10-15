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Сборная Северной Ирландии забила 5 мячей лидировавшим болгарам

15 Октября 2024 • 23:42 Комментировать
Северная Ирландия
5:0
Болгария
окончен

В группе С3 Лиги наций сборные Северной Ирландии и Болгарии провели мегарезультативный матч, если учитывать, что до этого в шести матчах квартета было забито всего четыре гола.

Айзек Прайс оформил дубль к 29-й минуте, а вскоре счет стал разгромным после автогола голкипера Димитара Митова. В конце тайма гости  должны были размочить счет, но Кирилл Десподов не забил пенальти.

После перерыва счет стал 4:0 после удара Диона Чарльза, но ненадолго, отменили гол. А вот Прайс отличился по правилам - хет-трик. Джош Мадженнис поставил точку в конце - 5:0.

Британцы набрали семь очков и вышли в лидеры, соперник третий с пятью баллами.

Протокол игры  
Северная Ирландия5:0Болгария
(1:0) Прайс Айзек15'  
(2:0) Прайс Айзек29'  
(3:0) Митов Димитар32'  
(4:0) Прайс Айзек81'  
(5:0) Мадженнис Джош89'  
Чарльз ПирсХьюм ТрайМакнейр ПэддиТоал Эойн  41' 45' (Браун Киарон ( 45') Брэдли КонорСпенсер БродиЧарльз Ши 85' (Мадженнис Джош ( 85') Маккэнн АлистерПрайс Айзек  25' 85' (Лайонс Брэдли ( 85') Чарльз Дион 74' (Рид Джейми II ( 74') Маршалл Каллум 74' (Смит Пол III ( 74')
Запасные: Льюис ДжамалПим КристиСаутвуд ЛюкБойд-Манс КоланБонис ЛиСэвилл ДжорджТомпсон Джордан
Митов ДимитарПопов ВикторАтанасов Живко 79' (Чочев Ивайло ( 79') Петров СимеонПетров ХристиянЮсеин Серкан 46' (Антов Валентин ( 46') Костадинов ГеоргиДесподов Кирилл  30' 85' (Илиев Илиан ( 85') Крастев Филип  38'Кирилов Радослав 46' (Димитров Здравко ( 46') Минчев Мартин 85' (Минчев Георги ( 85')
Запасные: Минчев ИванДюлгеров ИванЛясков АнгелИванов Станислав IIIТурицов ИванВуцов СветославПанайотов Василь
15 октября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Болгарии Сборная Северной Ирландии

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Прогноз на точный счёт матча Северная Ирландия — Болгария Лиги наций — 15 октября 2024
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