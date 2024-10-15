Сборная Северной Ирландии забила 5 мячей лидировавшим болгарам

В группе С3 Лиги наций сборные Северной Ирландии и Болгарии провели мегарезультативный матч, если учитывать, что до этого в шести матчах квартета было забито всего четыре гола.

Айзек Прайс оформил дубль к 29-й минуте, а вскоре счет стал разгромным после автогола голкипера Димитара Митова. В конце тайма гости должны были размочить счет, но Кирилл Десподов не забил пенальти.

После перерыва счет стал 4:0 после удара Диона Чарльза, но ненадолго, отменили гол. А вот Прайс отличился по правилам - хет-трик. Джош Мадженнис поставил точку в конце - 5:0.

Британцы набрали семь очков и вышли в лидеры, соперник третий с пятью баллами.