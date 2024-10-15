Сборная Швейцарии набрала первое очко, не проиграв датчанам

В группе А4 Лиги наций сборная Швейцарии пыталась набрать первые очки, принимая дома датчан.

В середине первого тайма команды забили по голу в течение минуты. Эдимилсон Фернандес подал с правого фланга, Зеки Амдуни пробил, мяч отскочил от Расмуса Кристенсена в район правой штанги, и Ремо Фройлер поразил ближний угол - 1:0. Кристиан Эриксен быстренько со штрафного оформил заброс вперёд примерно по левому полуфлангу на Густава Исаксена, отправившего мяч между ног вратаря, с глазу на глаз с которым он оказался. Расмус Хёйлунн пробил почти с линии штрафной площади низом в правую часть створа - парировано в два приема. На 45-й минуте с пенальти в правую часть створа отправил мяч Амдуни, а голкипер не дотянулся - 2:1.

Во втором тайме из положения «вне игры» Патрик Доргу переправил мяч в чужие ворота, а в середине 45-минутки счет все же сравнялся - Андреас Сков-Ольсен навесил справа, последовала короткая скидка, Пьер-Эмиль Хёйбьерг скинул тоже, и Эриксен хладнокровно послал мяч ногой в левую часть створа - 2:2. Филип Угринич подал угловой с правого фланга, и замкнул дальнюю штангу Амдуни, но мяч в полете покинул пределы поля, отменен гол. Гранит Джака приложился прилично так с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади и едва не попал в левую девятку створа.

В группе А4 у Испании 10 очков, Дании - 7, Сербии - 4 и Швейцарии - 1.