И это ещё Мората не реализовал пенальти: Испания под проливным дождём разгромила Сербию

Сборные Испании и Сербии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 15 октября в Кордове.

В первом матче этих сборных сербы удержали нули, так что на своём поле испанцы были полны решимости и желания победить. Вот только «красная фурия» была лишена главных звёзд Евро-2024: Ламин Ямаль, Иньяки Уильямс и Дани Ольмо не смогли принять участия в игре из-за травм и перегрузки.

Но ни кадровые потери, ни ливень не остановили атакующую мощь испанцев. С первых же минут «красная фурия» так надавила, что могла рассчитывать на пару голов. Оярсабаль от угла поля покатил на Порро, тот справа навесил, а Лапорт почти с нулевого угла пробил в дальний – 1:0. Легко и непринуждённо хозяева счёт открыли. И почти в следующей атаки Оярсабаль ещё выбегал на рандеву с Райковичем. С угла вратарской Микель перебрасывал кипера, но взял и выше ворот.

Опять же с углового пошла подача на дальний угол вратарской площади, там знатно выпрыгнул Мерино и пробил в основание штанги. Райкович там уже не спасал. Прошло ещё пару минут и Микель завершал уже позиционную атаку, опять подставляя ногу на углу вратарской площади. В этот раз голкиперу помог защитник, подставивший ногу. А мяч опять шёл в пустой угол.

Много раз могли забивать испанцы, сербам повезло завершить первый тайм только с одним пропущенным мячом. Под занавес ещё и Райкович ошибся, подарив мяч Кукурелье. Марк сразу навесил, а Мората пробил, но Предраг исправился, вернувшись на «ленточку». Дождь продолжался, давление усиливалось, сербы просто отбивались, но второй мяч всё не залетал.

И даже пенальти не помог. Бирманчевич сыграл рукой, споры Митровича и Миленковича привели только к жёлтым карточкам, 11-метровый удар был назначен. И не реализован – Альваро Мората под проливным дождём шарахнул выше ворот. После этого ещё более рьяно забегал Мората, забивший с игры в итоге. Разыграл Альваро длинную «стеночку» с Фабианом Руисом и бильярдным ударом уложил мяч в нижний угол – 2:0.

Ну а на справедливый разгром сербы всё-таки устроились. Павлович срубил Оярсабаля на дуге штрафной площади, за что (через паузу на просмотр) получил красную карточку. А ещё и с этого стандарта Алекс Баэна классным ударом перекинул «стенку» и упаковал мяч в правую «девятку» - 3:0. До финального свистка ещё успела зазвенеть перекладина – это Педри пальнул с 12 метров после передачи Порро справа. Гола тогда не случилось.

Зато случился разгром. Хотя сербы могли получить и больше, им ещё и повезло.