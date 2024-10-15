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Лига наций УЕФА

Два пенальти, масса моментов: Беларусь и Люксембург выдали интереснейший матч в Венгрии

15 Октября 2024 • 23:37 Комментировать
Беларусь
1:1
Люксембург
1 2.85 X 2.85 2 3.00
2-й тайм

Сборные Беларуси и Люксембурга сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 15 октября в Залаэгерсеге.

Протокол игры  
Беларусь1:1Люксембург
(1:0) Политевич Сергей54'  
  78'Родригеш Жерсон (1:1)
Лапоухов ФёдорМартынович АлександрПолитевич СергейЗабелин ПавелПигас Вадим 89' (Концевой Артём Александрович ( 89') Печенин КириллЭбонг Макс 74' (Антилевский Дмитрий ( 74') Бочеров ВалерийГромыко Валерий 60' (Корзун Никита ( 60') Барковский Герман  63' 74' (Климович Владислав ( 74') Шикавка Евгений 89' (Ковалёв Юрий ( 89')
Запасные: Павлюченко ПавелПархоменко ЕгорПоляков ДенисПлотников МаксимКарпович СергейЯблонский ЕвгенийВолков Захар
Морис АнтониЖанс ЛоранКорач Сеид  53'Д'Анцико Кевин  30' 46' (Мартинс Марвин ( 46') Карлсон ДиркБаррейро ЛеандроОлесен Матиас  75' 76' (Tomas Moreira ( 76') Пинту МикаСинани Данел  23'Курчи Алессио 63' (Омосанья Майкл ( 63') Родригеш Жерсон  64'
Запасные: Махмутович ЭнесТилль СебастьянМуратович ЭдвинКардосо Тьяго ПерейраДжогович ЭлдинРупиль ТимотеЩон Ральф
15 октября. Стадион "ЗТЕ Арена".
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Сборная Беларуси захватили лидерство после трёх туров Лиги С своей группы Лиги наций, но победу за это время одержала всего одну. Футболисты Феррера обыграли как раз Люксембург Кристофеа Мартинса, с которым теперь предстояла ответная встреча в Венгрии. Напомним, что сборная Беларуси домашние матчи Лиги наций играет на нейтральном поле, сейчас вот выбрали город со звучным названием Залаэгерсег.

Город-то со звучным названием, а вот на стадионе было тихо – зрители отсутствовали. Однако этот фактор не помешал активной атакующей игре Беларуси. Под руководством испанского тренера белорусская сборная преобразилась, стала куда лучше бежать и комбинировать. Шикавка после разрезающей передачи чуть не придумал себе выход один на один, в следующей атаке Громыко вылетел на обостряющий пас, но был сбит. Пенальти.

На десятой минуте сам же пострадавший пошёл бить с «точки», однако не реализовал пенальти. Причём Громыко неплохо пробил в правый угол – голкипер метнулся туда же и парировал в сторону. В середине тайма пришёл второй 100-процентный момент: Политевич аккурат на линии вратарской выиграл верх после подачи от угла поля, плотно пробил перекладину, но опять выручил гостей голкипер.

Атакующую симфонию Беларуси хоть немного разбавил Синани, создавший самый звонкий момент. Слева ворвался в штрафную площадь, прокинул себе под ударную ногу и что есть силы зарядил в ближнюю штангу – на пустом стадионе прозвучало особенно сочно. Вообще, бодрая игра получалась, команды радовали скоростями.

А порадовать своих болельщиков голом получилось всё-таки у белорусов. «Свой» гол забрал-таки Политевич, который опять в центре штрафной площади выиграл верх после подачи от угла поля, но в этот раз закинул аккурат под дальнюю штангу – 1:0. Ещё и в концовке угловой мог сыграть за белорусов: сам стандарт получил неопасным, но подбор забрал Пигас и пушечным ударом упаковал под штангу. И был бы красивый гол, да Морис спас в блестящем прыжке.

За 10 минут до конца основного времени к сейвам голкипера добавился ещё и гол. Политевич неаккуратно атаковал Омосанью в своей штрафной площади и привёз пенальти, а Родригеш с 11 метров пробил точно под штангу – 1:1.

А люксембуржцы в самой концовке даже второй забить успели, но Пинту откровенно сыграл рукой, когда заносил мяч после углового. Ничья. Очень интересный матч прошёл при пустых трибунах, но белорусы после него потеряли лидерство в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Люксембурга

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