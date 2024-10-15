Хорваты забили полякам три гола за шесть минут

В эти минуты проходит матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА между национальными сборными Польши и Хорватии. Поляки первыми открыли счёт, на пятой минуте это сделал Пётр Зелиньски.

Однако с 20-й по 26-ю минуту балканские футболисты забили сразу три гола в ворота польской сборной. Отличились Борна Соса, Петар Сучич и Мартин Батурина. Притом, не завершился ещё и первый тайм встречи.

Напомним, что текстовую трансляцию этой игры, как и других игр дня в Лиге наций, проводит наш портал. В этой группе также между собой играют команды Шотландии и Португалии. Там счёт пока что не открыт.