Стала известна длительность контракта Тухеля со сборной Англии

Томас Тухель готовится занять должность главного тренера сборной Англии.
Стороны уже согласовали условия сотрудничества, о чём стало известно во вторник вечером. Как уточняет журналист Флориан Плеттенберг в обновлённом отчёте, договор Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии будет рассчитан на полтора года, до конца чемпионата мира – 2026. Немецкий специалист приступит к работе в январе 2025 года.
До конца текущего года английской национальной командой продолжит руководить временно исполняющий обязанности Ли Карсли. Прежде, напомним, «трёх львов» возглавлял Гарет Саутгейт, занимавший пост на протяжении восьми лет.
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