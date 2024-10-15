Стала известна длительность контракта Тухеля со сборной Англии

Томас Тухель готовится занять должность главного тренера сборной Англии.

Стороны уже согласовали условия сотрудничества, о чём стало известно во вторник вечером. Как уточняет журналист Флориан Плеттенберг в обновлённом отчёте, договор Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии будет рассчитан на полтора года, до конца чемпионата мира – 2026. Немецкий специалист приступит к работе в январе 2025 года.

До конца текущего года английской национальной командой продолжит руководить временно исполняющий обязанности Ли Карсли. Прежде, напомним, «трёх львов» возглавлял Гарет Саутгейт, занимавший пост на протяжении восьми лет.