Спортивный директор Германии объяснил, почему в сборную пригласили Лено

После того, как голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выпал из-за травмы, перед сборной Германией встал вратарский вопрос.

Если на роль основных вратарей претендовали Александр Нюбель из «Штутгарта» и Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», то вот третьим номером могли стать многие. В итоге ещё одно приглашение получил Бернд Лено из «Фулхэма». Быть резервным вратарём футболист отказался и в сборную не поехал.

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер считает, что Лено поспешил со своим решением.

«Лено не совсем понял, что Нагельсманн ему планировал дать шанс в среднесрочной перспективе. Он мне об этом лично говорил, когда мы с ним обсуждали вратарский вопрос. С потерей Марка-Андре тер Штегена, который, вероятно, выбыл на весь год, я думаю, у него был бы шанс. Тренер пытался объяснить ему это», - цитирует Фёллера Bild.

Лено дебютировал в сборной в 2016 году, но с тех пор провёл всего 10 матчей.