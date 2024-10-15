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Названа зарплата Тухеля в сборной Англии

15 Октября 2024 • 21:21 Комментировать
Греция
...
Англия
14.11 22:45

В Англии определились с новым главным тренером национальной сборной.

Команду возглавит Томас Тухель, с которым уже достигнута договорённость. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, переговоры прошли быстро – немец без колебаний ответил согласием. Если верить источнику, специалист будет зарабатывать более 6 млн фунтов стерлингов в год (7,2 млн евро) – примерно столько же в своё время Федерация футбола Англии платила Фабио Капелло.

Во главе «трёх львов» Томас Тухель заменит Ли Карсли, временно исполняющего обязанности рулевого после ухода Гарета Саутгейта.

Ранее Тухель работал в «Баварии», которую покинул по окончании прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Англии Томас Тухель ещё теги

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