Названа зарплата Тухеля в сборной Англии

В Англии определились с новым главным тренером национальной сборной.

Команду возглавит Томас Тухель, с которым уже достигнута договорённость. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, переговоры прошли быстро – немец без колебаний ответил согласием. Если верить источнику, специалист будет зарабатывать более 6 млн фунтов стерлингов в год (7,2 млн евро) – примерно столько же в своё время Федерация футбола Англии платила Фабио Капелло.

Во главе «трёх львов» Томас Тухель заменит Ли Карсли, временно исполняющего обязанности рулевого после ухода Гарета Саутгейта.

Ранее Тухель работал в «Баварии», которую покинул по окончании прошлого сезона.