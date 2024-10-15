Роналду в 200-й раз выйдет в старте сборной Португалии

Криштиану Роналду готовится провести свой 200-й матч в стартовом составе сборной Португалии.

Коллективу Роберто Мартинеса предстоит сыграть на выезде против сборной Шотландии в рамках Лиги наций. Как отмечает Opta, Роналду в юбилейный 200-й раз выйдет в основном составе португальской национальной команды. Первое появление форварда в старте сборной состоялось 21 год назад – в октябре 2003, когда португальцы встречались с Албанией.

В настоящий момент на счету 39-летней суперзвезды 133 забитых мяча в 215 поединках за сборную Португалии.

Наблюдать за матчем Шотландия – Португалия можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая трансляция.