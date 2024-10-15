Роналду – в старте сборной Португалии на игру с шотландцами

Вечером вторника команда Португалии будет гостить в Шотландии у местной сборной в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА. Португальская команда огласила состав на грядущий поединок, он выглядит так:

Кошта, Канселу, Антониу Силва, Диаш, Нуну Мендеш, Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Консейсау, Роналду, Жота.

Напомним, что португальцы имеют по итогу трёх туров девять очков в группе. В первом туре – победа над Хорватией, во втором – над Шотландией. Оба матча завершились со счётом 2:1. В туре третьем команда Португалии уверенно обыграла сборную Польши в гостях (1:3).

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.