Руис и Мората — в стартовом составе сборной Испании на матч с Сербией

Сегодня, 15 октября, сборная Испании примет на своём поле сборную Сербии в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Пресс-служба испанской команды опубликовала состав команды на предстоящий футбольный матч.

С первых минут главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил выпустить на поле следующих игроков: Райя (вр), Порро, Вивиан, Лапорт, Кукурелья, Субименди, Руис, Мерино, Оярсабаль, Баэна, Мората (к).

Начало матча между сборными Испании и Сербии запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.