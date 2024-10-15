Смородская: Эпоха Черчесова закончена

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о результатах сборной Казахстана под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

«Можно сказать, что эпоха Черчесова закончена? Похоже на это, никто терпеть такие сильные поражения, обидные не будет», — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

После четырех туров Лиги наций УЕФА сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко. Стоит сказать, что при Черчесове команда ни разу не смогла забить в четырёх играх, но пропустила уже восемь голов.

В следующем туре Казахстан примет Австрию. Матч запланирован на 14 ноября.