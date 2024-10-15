Губерниев – о Черчесове: «Уволить всегда успеют»

Станислав Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча. В них команда не выигрывала и даже не забивала, итоговые результаты на табло были такими – 0:0, 0:3, 0:4, 0:1. Комментарий по поводу перспектив Черчесова дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Конечно, ему не позавидуешь», - цитирует Губерниева Metaratings.

По слова Губерниева, он искренне переживает за Черчесова и считает, что у сборной Казахстана есть потенциал для того, чтобы заиграть под руководством специалиста из России.

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