Скандал с Черчесовым: Министерство спорта Казахстана требует объяснений

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов не лучшим образом пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. Как следствие, Черчесов столкнулся с критикой в стране, где он сейчас трудится. При этом российский специалист уже не впервые оказался критикуемым за неуважение к государственному языку.

Тем временем Министерство спорта и туризма Казахстана потребовало объяснений этой ситуации от Казахстанской федерации футбола. В заявлении говорится о том, что государственный язык в соответствии с конституцией и законами имеет особый статус. В министерстве призвали предоставить объяснения и провести с Черчесовым разъяснительную работу насчёт уважения к государственному языку.

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