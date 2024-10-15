Станислав Черчесов снова столкнулся с критикой в Казахстане, причём не из-за результатов, а из-за реакции на вопрос на казахском языке. После инцидента Казахстанская футбольная федерация выступила с заявлением.

«Станислав Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и к культуре нашей страны. Также заявляем, что он активно учит казахский язык», - говорится в сообщении Федерации.

Стоит сказать, что в четырёх матчах Лиги наций под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не добилась ни одной победы. Команда даже ни разу не смогла забить – 0:0, 0:3, 0:4, 0:1.

Какими странными фразами Черчесов оправдал провал в сборной Казахстана