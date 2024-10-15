Сёмин объяснил октябрьские поражения грузинской сборной

Юрий Павлович Сёмин высказался о двух подряд поражениях сборной Грузии в рамках третьего и четвёртого туров Лиги наций в текущем октябре.

«Вопрос в реализации. У игроков большое желание. Они все техничны. Грузины всегда показывали красочный футбола, но не всегда эффективный. В игре до ворот у них всё получалось, не хватало завершения в конце», - делится Сёмин с «Чемпионатом».

Напомним, что грузины сначала проиграли минимально украинцам в гостях, а потом минимально албанцам уже дома. В первых двух турах коллектив убедительно победил сборные Чехии и Албании. Притом чехов грузинская сборная разгромила – 4:1.