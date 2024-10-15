Черчесова раскритиковали в Казахстане после вопроса журналисту

После назначения главным тренером сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравился вопрос на казахском языке. Тогда россиянин столкнулся с критикой в стране, где он работает. После этого Черчесов даже начал учить казахский. Судя по всему, специалист не сильно продвинулся в этом деле. На очередной пресс-конференции тренер сборной Казахстана не лучшим образом пошутил после вопроса на казахском языке от журналиста в футболке «ПСЖ».

«Ты по-французски сейчас говоришь»? – сказал Черчесов.

В итоге Черчесова в Казахстане снова стали критиковать за неуважение к государственному языку, рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

В четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала (0:0, 0:3, 0:4, 0:1).

Какими странными фразами Черчесов оправдал провал в сборной Казахстана