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Капитана сборной Франции удалили впервые со знаменитого инцидента между Зиданом и Матерацци

15 Октября 2024 • 15:53 Комментировать
Бельгия
1:2
Франция

В понедельник вечером сборная Франции в Лиге наций добилась гостевой победы над Бельгией со счётом 2:1. «Трёхцветным» не помешало удаление полузащитника Орельена Тчуамени, игравшего с капитанской повязкой в условиях отсутствия Килиана Мбаппе.

Как сообщает Opta, капитаны сборной Франции не получали удалений очень давно. В последний раз такой случай был в финале чемпионата мира в 2006 году. Тогда красную карточку получил Зинедин Зидан – звёздный футболист нанёс удар головой в грудь Марко Матерацци. Тот инцидент болельщики вспоминают до сих пор.

В ноябре сборная Франции сыграет против Израиля и Италии.

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Сборная Франции Зинедин Зидан Марко Матерацци Орельен Тчуамени ещё теги

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