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Сборную Англии возглавит немец – сделка близка

15 Октября 2024 • 14:40 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии близка к закрытию вопроса с новым главным тренером национальной команды. Как сообщает Sky Sport News, к подписанию контракта по работе с английской сборной близок Томас Тухель.

Этой осенью со сборной Англии на временной основе работал Ли Карсли. Он принял команду вскоре после ухода Гарета Саутгейта, под руководством которого «три льва» проигрывали финалы двух последних чемпионатов Европы.

Что касается Томаса Тухеля, то он не имеет тренерской работы после ухода из «Баварии» по завершению сезона 2023/2024.

В ноябре сборная Англии в Лиге наций сыграет против Греции и Ирландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель
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