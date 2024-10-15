Тедеско отреагировал на призывы отправить его в отставку

По ходу понедельничного матча Лиги наций против Франции фанаты сборной Бельгии сканировали кричалку, призывая уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера. Сам специалист дал комментарий на этот счёт.

«Это часть футбола. Если фанаты разочарованы результатом, я могу их понять. Но я не знаю, могли ли мы лучше сыграть против такой сборной Франции. Когда видишь их мощь в центре поля, то понимаешь, что это невероятно. Франция – большая команда», - слова Тедеско приводит HLN.

Сборная Бельгии проиграла Франции со счётом 1:2. Доменико Тедеско известен в России по работе со «Спартаком».

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