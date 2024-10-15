Экс-тренера «Спартака» призывают уволить из топ-команды

В понедельник вечером сборная Бельгии потерпела домашнее поражение от Франции (1:2) в Лиге наций. Как сообщают бельгийские СМИ, по ходу игры некоторые фанаты «красных дьяволов» скандировали кричалку, призывая отправить в отставку Доменико Тедеско.

«Тедеско – в отставку!» - кричали болельщики.

В четырёх турах Лиги наций сборная Бельгии набрала четыре очка. Команда Доменико Тедеско на пять очков отстаёт от Франции и на шесть – от Италии.

Как известно, Тедеско принял сборную Бельгии в начале 2023 года. В России этого специалиста знают главным образом по работе в московском «Спартаке».

Сборная Бельгии занимает шестое место в рейтинге ФИФА.