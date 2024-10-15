Мальдини прокомментировал дебют в сборной Италии

Хавбек «Монцы» Даниэль Мальдини высказался относительно своего дебютного поединка за сборную Италии. Он принял участие во встрече с Израилем.

«Это невероятный заряд позитивных эмоций. Я был рад появиться на поле, все прошло хорошо. Буду стараться продолжать помогать команде, насколько смогу. Рад, что мои родители посетили матч. Мы все обсудим, когда я вернусь домой», - передает слова полузащитника Sky Sport Italia.

Напомним, что поединок между Италией и Израилем завершился победой «скуадры адзурры» со счетом 4:1. После четырех туров итальянцы занимают первое место в своей группе.