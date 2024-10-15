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Лига наций УЕФА

Дешам высказался о победе Франции над Бельгией

15 Октября 2024 • 10:02 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о гостевом поединке против национальной команды Бельгии в Лиге наций.

«Стартовые 25 минут были непростыми для нас. Соперник действовал достаточно интенсивно. Мы имели проблемы с доставкой мяча в нападение. Но команда смогла справиться с давлением и начала создавать моменты впереди. После перерыва мы уверенно контролировали ход игры», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок между Францией и Бельгией завершился победой «трёхцветных» со счетом 2:1. После четырех туров команда Дешама занимает второе место, а бельгийцы – третье.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Дидье Дешам ещё теги
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