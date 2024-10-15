Дешам высказался о победе Франции над Бельгией

«Стартовые 25 минут были непростыми для нас. Соперник действовал достаточно интенсивно. Мы имели проблемы с доставкой мяча в нападение. Но команда смогла справиться с давлением и начала создавать моменты впереди. После перерыва мы уверенно контролировали ход игры», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.