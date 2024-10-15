Тренер Чехии - о пенальти Украины: «Назначение таких 11-метровых вредит футболу»

Наставник сборной Чехии Иван Гашек пообщался с журналистами после поединка с Украиной на групповой стадии Лиги наций.

«Это справедливый результат. Хотя мы могли рассчитывать на победу. Что думаю о пенальти? Я считаю, что назначение подобных 11-метровых вредит футболу», - передает слова специалиста пресс-служба УАФ.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После четырех сыгранных матчей чешская сборная занимает первое место в таблице, а украинская команда находится на последней строчке. В оставшихся двух турах подопечные Гашека сыграют против национальных команд Албании и Грузии.