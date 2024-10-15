Сборную Беларуси могут не пустить в Великобританию на матч Лиги наций

Делегацию сборной Беларуси могут не пустить в Северную Ирландию на поединок группового этапа Лиги наций, об этом рапортует BBC. Встреча запланирована на 15 ноября.

«Не можем подтвердить, что всем членам сборной Беларуси отказано во въезде, пока не имеем полной информации о каждом представителе», - говорится в заявлении Министерства внутренних дел Великобритании.

Если сборной Беларуси не одобрят въезд, то встречу могут перенести в другую страну. Одним из возможных вариантов называется Венгрия. В этой стране прошел первый поединок между командами, который завершился вничью со счетом 0:0.