Ди Лоренцо: «Я возвращаюсь»

Сборная Италии продолжает своё возрождение, команда Лучано Спаллетти крупно переиграла сборную Израиля в очередном туре Лиги наций - 4:1. Два гола в этом матче забил нападающий «Наполи» Джованни ди Лоренцо, который заявил журналистам, что преодолел непростой период, связанный с неудачным прошлым сезоном.

- Есть люди, которые меня освистывают и сегодня, но я очень хорошо начал сезон, как в «Наполи», так и в сборной, - цитирует слова ди Лоренцо derbyderbyderby.it.

В следующем своём матче в Лиге наций итальянцы сыграют со сборной Бельгии, это случится четырнадцатого ноября.