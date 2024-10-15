​Спаллетти: «Могли выиграть и крупнее»

Сборная Италии продолжает своё возрождение, команда Лучано Спаллетти крупно переиграла сборную Израиля в очередном туре Лиги наций - 4:1. Наставник национальной команды считает, что его подопечные могли забить и больше голов.

- Было нелегко пробивать оборону соперника, но у нас получилось, мы создали важные голевые возможности. Наш атакующий отдел сделал свою работу, мы могли забить и больше голов, пропустили один - всё-таки нельзя постоянно выигрывать со счётом 10:0. Теперь нас ждут два очень важных, жирных матча, - цитирует слова итальянского специалиста derbyderbyderby.it.