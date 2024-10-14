Шведы спокойно разгромили сборную Эстонии

У сборной Эстонии изначально было мало шансов против шведов, фаворитов группы С1, и сенсацией здесь не пахло.

В середине первого тайма Себастьян Нанаси получил мяч низом к линии штрафной слева, подработал его под правую ногу и пробил по диагонали, голкипер до мяча дотянулся, но выручить свою команду не сумел - 0:1. Виктор Дьёкереш от лицевой линии прострелил вдоль ворот, его первый партнёр не смог ничего сделать, а Нанаси сумел построиться и переправить мяч в сетку - 0:2.

Во втором тайме из глубины поля последовала передача на Дьёкереша, он не стал входить в штрафную, а пробил в дальний угол, не дойдя до линии владений голкипера метр, пролетело около штанги. Деян Кулушевски мог бить с угла вратарской, но покатил на пустые ворота вдоль линии, Дьёкереш, который пробежал мяч, развернулся и пробил уже в пустую рамку - 0:3.

Шведы легко победили и догнали словаков на первом месте, соперник же третий с тремя очками.