Есть кому решить и без Мбаппе: дублем Коло-Муани Франция переломила Бельгию на чужой территории

Сборные Бельгии и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 14 октября в Брюсселе.

Топ-афиша без топ-игроков. Конечно, сборные Бельгии и Франции (тем более) всё ещё обладают звёздным составом, но отсутствие таких персон, как Мбаппе, Гризманн. Лукаку и Де Брёйне значительно уменьшало хайп вокруг матча. Может, оно и к лучшему, ведь получили возможность себя проявить другие исполнители.

Бельгийцы будто не восприняли всерьёз французов без Гризманна и Мбаппе. Пошли вперёд с первых минут и стали давить будто середняка. Доку на правом фланге издевательски прошёл Диня и прострелил, мимо пустого угла пролетел Опенда, который должен был замыкать с пары метров. Потом Лои всё-таки смог попасть по мячу, замкнув отличный кросс Тилеманса, но в этот раз не сумел мяч направить в створ.

На 20-й минуте случился апогей бельгийских атак. Опять же Опенда убежал на шикарную позицию, собрался реализовать выход один на один, но помешал ему Салиба. Фол, пенальти и жёлтая карточка для защитника. Всё бы хорошо, но Тилеманс промазал с 11 метров. Юри ударом с «точки» послал мяч выше ворот. За такую расточительность бельгийцы были наказаны.

Прошло 10 минут и пенальти поставили уже в их ворота. Фас упал и рукой притормозил мяч, сделав это намеренно. Коло-Муани ошибок Тилеманса не повторил, выверенным ударом направил мяч в угол ворот – 0:1. Правда, преимущество у Бельгии было такое, что хозяева успели отыграться до перерыва. На третьей компенсированной минуте Опенда замкнул-таки резанный кросс Кастаня – 1:1.

Один раз завершить получилось, а затем продолжили бельгийцы губить опасные моменты. Так Тилеманс выскочил на шикарную диагональ справа и бил без помех из центра штрафной площади, но умудрился попасть в голкипера. Расплата последовала практически сразу. Причём, два раза. Но сначала Коло-Муани сыграл со знаком минус: он рукой помог себе, после чего Коне пробил точно в угол. Арбитры всё видели и мяч отменили.

Но спустя всего две минуты Динь не встретил сопротивления на фланге и вырезал отличный кросс, а тот же Коло-Муани продавил Теате и ударом от газона направил мяч в сетку – 1:2. Пришлось ещё Франции выдержать бельгийский напор в концовке, но не помогло хозяевам даже удаление Тчуамени. Орельен перед своей штрафной площадью завалил Тилеманса, заработав опаснейший стандарт и вторую жёлтую карточку.

Троссар со штрафного перекинул «стенку», но направил мяч точно по позиции Меньяна. Голкипер вообще действовал уверенно, а на последних секундах ещё и простил его Опенда. Лои замкнул прострел справа, попав точно в штангу.

Устояла Франция, каким-то чудом удержала победный счёт. И пустилась в погоню за Италией, квартет возглавляющей.