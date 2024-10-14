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Есть кому решить и без Мбаппе: дублем Коло-Муани Франция переломила Бельгию на чужой территории

14 Октября 2024 • 23:45 Комментировать
Бельгия
1:2
Франция

Сборные Бельгии и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 14 октября в Брюсселе.

Протокол игры  
Бельгия1:2Франция
  35'Коло-Муани Рандаль (0:1)
(1:1) Опенда Лои45'  
  62'Коло-Муани Рандаль (1:2)
Кастельс КоэнДебаст ЗеноФас Ваут  53'Теате АртурКастань Тимоти 67' (Вранкс Астер ( 67') Мангаля Орель  29' 67' (Де Кёйпер Максим ( 67') Тилеманс Юри 81' (Лукебакио Доди ( 81') Доку ЖеремиДе Кетеларе Шарль  56' 81' (Энгельс Арне ( 81') Троссар ЛеандроОпенда Лои
Запасные: Сметс МаттеВандервоордт МаартенФофана МаликНгонж СирильДе Волф ОртвинБакайоко ЖоанБорнаув Себастьян
Меньян Майк  79'Кунде ЖюльКонате Ибраима  45'Салиба Вильям  22'Динь Люка  7'Тчуамени Орельен  24'  76'Коне КуадиоГендузи Маттео 73' (Нкунку Кристофер ( 73') Дембеле Усман 79' (Фофана Юссуф ( 79') Коло-Муани Рандаль 90' (Тюрам Маркус ( 90') Баркола Бредли 73' (Камавинга Эдуардо ( 73')
Запасные: Клосс ЖонатанФофана УэслиОлисе МайклАреола АльфонсЗаир-Эмери УорренЭрнандес ТеоСамба БрисБаде Луак
14 октября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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Топ-афиша без топ-игроков. Конечно, сборные Бельгии и Франции (тем более) всё ещё обладают звёздным составом, но отсутствие таких персон, как Мбаппе, Гризманн. Лукаку и Де Брёйне значительно уменьшало хайп вокруг матча. Может, оно и к лучшему, ведь получили возможность себя проявить другие исполнители.

Бельгийцы будто не восприняли всерьёз французов без Гризманна и Мбаппе. Пошли вперёд с первых минут и стали давить будто середняка. Доку на правом фланге издевательски прошёл Диня и прострелил, мимо пустого угла пролетел Опенда, который должен был замыкать с пары метров. Потом Лои всё-таки смог попасть по мячу, замкнув отличный кросс Тилеманса, но в этот раз не сумел мяч направить в створ.

На 20-й минуте случился апогей бельгийских атак. Опять же Опенда убежал на шикарную позицию, собрался реализовать выход один на один, но помешал ему Салиба. Фол, пенальти и жёлтая карточка для защитника. Всё бы хорошо, но Тилеманс промазал с 11 метров. Юри ударом с «точки» послал мяч выше ворот. За такую расточительность бельгийцы были наказаны.

Прошло 10 минут и пенальти поставили уже в их ворота. Фас упал и рукой притормозил мяч, сделав это намеренно. Коло-Муани ошибок Тилеманса не повторил, выверенным ударом направил мяч в угол ворот – 0:1. Правда, преимущество у Бельгии было такое, что хозяева успели отыграться до перерыва. На третьей компенсированной минуте Опенда замкнул-таки резанный кросс Кастаня – 1:1.

Один раз завершить получилось, а затем продолжили бельгийцы губить опасные моменты. Так Тилеманс выскочил на шикарную диагональ справа и бил без помех из центра штрафной площади, но умудрился попасть в голкипера. Расплата последовала практически сразу. Причём, два раза. Но сначала Коло-Муани сыграл со знаком минус: он рукой помог себе, после чего Коне пробил точно в угол. Арбитры всё видели и мяч отменили.

Но спустя всего две минуты Динь не встретил сопротивления на фланге и вырезал отличный кросс, а тот же Коло-Муани продавил Теате и ударом от газона направил мяч в сетку – 1:2. Пришлось ещё Франции выдержать бельгийский напор в концовке, но не помогло хозяевам даже удаление Тчуамени. Орельен перед своей штрафной площадью завалил Тилеманса, заработав опаснейший стандарт и вторую жёлтую карточку.

Троссар со штрафного перекинул «стенку», но направил мяч точно по позиции Меньяна. Голкипер вообще действовал уверенно, а на последних секундах ещё и простил его Опенда. Лои замкнул прострел справа, попав точно в штангу.

Устояла Франция, каким-то чудом удержала победный счёт. И пустилась в погоню за Италией, квартет возглавляющей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии

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