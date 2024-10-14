Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Турки забили 4 гола в выездном матче с Исландией

14 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Исландия
2:4
Турция

Сборная Исландии имела едва ли не последний шанс побороться за высокое место в группе Лиги наций, принимая команду Турции. Если в первом тайме удалось быстро забить, то постепенно турецкий коллектив всё исправил.

На третьей минуте отбились хозяева после массированной атаки сборной Турции, последовал вынос в направлении Орри Оскарссона, тот с центра поля убежал в штрафную и попал точно в ближний угол - 1:0. Мощнейший дальний удар в исполнении Логи Томассона голкипер отбил перед собой, Даниэль Гретарссон пытался сыграть на добивании, однако вратарь гостей бросился ногами вперед и спас ворота.

После перерыва Хакан Чалханоглу забил пенальти, однако ВАР отменил гол, так как игрок потерял равновесие и в итоге пробил по воротам двумя касаниями. Ирфан Кахведжи сместился в центральную зону и мощно пробил с 23 метров, вратарь зацепил мяч кончиками пальцев, но спасти не сумел - 1:1. Снова 11-метровый, в этот раз проблем у капитана турок Чалханоглу не возникло, развел он мяч и вратаря по разным углам - 1:2. Начудила сборная Турции в обороне, Андри Гудьонсену не удалось пробить в ближнем бою, с отскока Оскарссон пальнул в ближний угол, однако своего вратаря подстраховал на линии ворот защитник. Вальгейр-Люнддаль Фридрикссон с правого фланга исполнил подачу к линии вратарской, а Гудьонсен опередил защитника и вратаря и отправил мяч в сетку - 2:2. Завозился с мячом в своей штрафной исландский вратарь, Керем Актюркоглу сыграл в подкате, отобрав мяч, а набежавший Арда Гюлер поразил пустые ворота - 2:3. В концовке шикарный удар с подбора удался Актюркоглу, обвел он голкипера без шансов - 2:4.

Турки лидируют с 10 очками, у соперника четыре пункта и третья строчка.

Протокол игры  
Исландия2:4Турция
(1:0) Оскарссон Орри3'  
  62'Кавечи Ирфан (1:1)
  67'Чалханоглу Хакан (1:2)
(2:2) Гудьонсен Андри83'  
  88'Гюлер Арда (2:3)
  90'Актюркоглу Мухаммед (2:4)
Вальдимарссон Хакон-Рабн  54'Фридрикссон Вальгейр-ЛюнддальГретарссон ДаниэльИнгасон СверрирТомассон Логи  81'Андерсон Микаэль 68' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 68') Траустасон АрнорГудмундссон ЙоханнЭллертссон Микаэль-Эгиль  32' 78' (Виллюмссон Виллюм ( 78') Оскарссон ОрриГудьонсен Андри
Запасные: Магнуссон ЮлиусФиннссон КольбейнОлафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсХерманнссон ХьёртурГуннарссон ПатрикСигурдссон ГильфиМагнуссон Сайвар-АтлиВиллюмссон Бриньольфур ДарриПалссон Виктор
Чакыр УгурджанБардакджи Абдулкерим  71'Челик ЗекиДемирал Мерих  35'Кадыоглу Ферди 77' (Элмалы Эврен Эрен ( 77') Актюркоглу МухаммедКекчю Оркун 90' (Акайдын Самет ( 90') Гюлер Арда 90' (Йылдырым Бертуг ( 90') Чалханоглу ХаканЙылдыз Кенан  57' 90' (Йокушлу Окай ( 90') Кавечи Ирфан 78' (Акгюн Юнус ( 78')
Запасные: Мюлдюр МертКаразор АтаканТопчу Эмир ХанКиличсой СемихКутуджу АхмедБайындыр АлтайШенгезер Мухаммед
14 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Исландии

Новости по матчу

14 Октября
00:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Исландия — Турция Лиги наций УЕФА — 14 октября 2024
13 Октября
20:59
Прогноз на точный счёт матча Исландия — Турция Лиги наций — 14 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Роналду установил очередной рекорд в футболе Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
«Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Плечко назвал справедливой победу Бетербиева над Биволом и объяснил почему Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Словакия Словакия
1
3
4.30 3.60 1.83
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Албания Албания
0
1
2.02 3.30 3.85
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Франция Франция
1
2
2.95 3.60 2.25
Видео
Окончен
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Венгрия Венгрия
0
2
3.55 3.55 2.01
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Черногория Черногория
1
0
1.52 4.00 6.60
Видео
Окончен
Украина Украина
Чехия Чехия
1
1
2.17 3.45 3.25
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Швеция Швеция
0
3
11.00 6.40 1.24
Видео
Окончен
Исландия Исландия
Турция Турция
2
4
4.40 3.70 1.78
Видео
Окончен
Италия Италия
Израиль Израиль
4
1
1.18 7.00 14.00
Видео
Окончен
Германия Германия
Нидерланды Нидерланды
1
0
1.70 4.00 4.30
Видео
15.10.24 в 21:45
Испания Испания
Сербия Сербия
1.40 4.80 9.00
Видео
15.10.24 в 21:45
Шотландия Шотландия
Португалия Португалия
4.30 4.00 1.70
Видео
15.10.24 в 21:45
Косово
Кипр Кипр
1.31 5.40 8.80
Видео
15.10.24 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Болгария Болгария
1.84 3.45 4.40
Видео
15.10.24 в 21:45
Польша Польша
Хорватия Хорватия
3.35 3.35 2.25
Видео
15.10.24 в 21:45
Швейцария Швейцария
Дания Дания
2.35 3.20 3.30
Видео
15.10.24 в 21:45
Беларусь Беларусь
Люксембург Люксембург
2.85 2.85 3.00
Видео
15.10.24 в 21:45
Литва Литва
Румыния Румыния
5.00 3.85 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
00:56 · Лига наций УЕФА
Ди Лоренцо: «Я возвращаюсь»
00:51 · Лига наций УЕФА
​Спаллетти: «Могли выиграть и крупнее»
14 Октября
23:47 · Лига наций УЕФА
Шведы спокойно разгромили сборную Эстонии
23:44 · Лига наций УЕФА
Турки забили 4 гола в выездном матче с Исландией
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии уверенно обыграла боснийцев в ключевом матче
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборные Украины и Чехии не смогли вырвать победу
23:38 · Лига наций УЕФА
Сборная Уэльса нанесла очередное поражение черногорцам
23:05 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» выложил совместное фото Даку и Кварацхелии фото
21:56 · Лига наций УЕФА
Наумов: «Черчесов не пришёл на готовенькое, ему нужно время»
21:15 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии огласила состав на матч с Израилем
21:15 · Лига наций УЕФА
Бельгия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Италия - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Германия - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Украина - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:02 · Лига наций УЕФА
Сборные Бельгии и Франции огласили составы на топовый матч Лиги наций
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе 1
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Словакии в большинстве вырвала победу над командой Азербайджана
20:56 · Лига наций УЕФА
Германия и Нидерланды назвали стартовые составы на очную битву
20:02 · Казахстан
Тетрадзе: «Не стоит винить Черчесова в поражениях»
19:29 · Казахстан
Экс-игрок сборной Казахстана обвинил Черчесова в последних результатах эксклюзив
18:30 · Лига наций УЕФА
Азербайджан - Словакия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:24 · Англия. Премьер-лига
Кин раскритиковал Трента за игру в защите
17:30 · Лига наций УЕФА
Мостовой: Звёзды сборной Бельгии смотрят на Тедеско и думают: «Кто это?»
17:23 · Лига наций УЕФА
Мостовой назвал назначение Тедеско в сборной Бельгии «футбольным безобразием»
16:48 · Лига наций УЕФА
Холанн извинился после 1:5 1
Все новости