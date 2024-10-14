Турки забили 4 гола в выездном матче с Исландией

Сборная Исландии имела едва ли не последний шанс побороться за высокое место в группе Лиги наций, принимая команду Турции. Если в первом тайме удалось быстро забить, то постепенно турецкий коллектив всё исправил.

На третьей минуте отбились хозяева после массированной атаки сборной Турции, последовал вынос в направлении Орри Оскарссона, тот с центра поля убежал в штрафную и попал точно в ближний угол - 1:0. Мощнейший дальний удар в исполнении Логи Томассона голкипер отбил перед собой, Даниэль Гретарссон пытался сыграть на добивании, однако вратарь гостей бросился ногами вперед и спас ворота.

После перерыва Хакан Чалханоглу забил пенальти, однако ВАР отменил гол, так как игрок потерял равновесие и в итоге пробил по воротам двумя касаниями. Ирфан Кахведжи сместился в центральную зону и мощно пробил с 23 метров, вратарь зацепил мяч кончиками пальцев, но спасти не сумел - 1:1. Снова 11-метровый, в этот раз проблем у капитана турок Чалханоглу не возникло, развел он мяч и вратаря по разным углам - 1:2. Начудила сборная Турции в обороне, Андри Гудьонсену не удалось пробить в ближнем бою, с отскока Оскарссон пальнул в ближний угол, однако своего вратаря подстраховал на линии ворот защитник. Вальгейр-Люнддаль Фридрикссон с правого фланга исполнил подачу к линии вратарской, а Гудьонсен опередил защитника и вратаря и отправил мяч в сетку - 2:2. Завозился с мячом в своей штрафной исландский вратарь, Керем Актюркоглу сыграл в подкате, отобрав мяч, а набежавший Арда Гюлер поразил пустые ворота - 2:3. В концовке шикарный удар с подбора удался Актюркоглу, обвел он голкипера без шансов - 2:4.

Турки лидируют с 10 очками, у соперника четыре пункта и третья строчка.