Сборная Венгрии уверенно обыграла боснийцев в ключевом матче

В лиге А Лиги наций сборные Боснии и Герцеговины и Венгрии, скорее всего, играли за право занять третье место.

В стартовом отрезке обмен ударами. После выноса от боснийцев с линии штрафной с полулета Бендегуз Болла пробил, и с огромным трудом сферу отразил в сторону от рамки голкипер. Передача в ответ с левого края в центр, на линию штрафной, и Бенджамин Тахирович послал мяч рядом с правой стойкой. Вышел Роланд Шаллаи на ударную позицию по центру, пробил в правую девятку, и мяч просвистел рядом со стойкой. Жолт Надь покатил мяч на левый край штрафной, откуда Доминик Собослаи стрельнул в дальний угол, открывая счет в поединке, - 0:1.

В начале второго тайма Собослаи отличился и с пенальти - четко в левый от себя угол он пробил, а голкипер ринулся в правую область створа - 0:2.

Венгры с голландцами набрали по пять очков и делят второе место, у соперник один балл.