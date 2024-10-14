Дебютный гол в дебютном матче и ещё один отменили: Левелинг принёс Германии победу над Нидерландами

Сборные Германии и Нидерландов сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 14 октября в Мюнхене.

Матч сборных Германии и Нидерландов ожидался с особым интересом. Даже нейтральные болельщики знают, что любят эти команды выдавать шоу, обмениваясь регулярными атаками. Тем более сейчас, когда оборона сбоит и там, и там. Логичным результатом порадовал первый их матч в этом розыгрыше Лиги наций, тогда Германия и Нидерланды забили друг другу по два раза.

Резво начали они и в этот раз. Шла всего лишь вторая минута, когда Гнабри включил высокий прессинг и накрыл защитника в чужой штрафной площади. После передачи Сержа и небольшого рикошета мяч прибыл на 11-метровую отметку, откуда Левелинг расстрелял голкипера. Казалось бы, 1:0, но нет. Арбитры рассмотрели эпизоды на повторе, и увидели офсайд у Гнабри ещё в той фазе, когда Киммих искал передачей Сержа. То есть, ещё до прессинга и отбора. Мяч не засчитали.

Побежали немцы забивать мяч по правилам. Слева открылся Миттельштадт и умудрился получить диагональ на углу вратарской площади. Мощный удар в ближний угол кулаками парировал Вербрюгген. Под занавес тайма ещё один шанс получил Левелинг, вновь без присмотра оставшийся в центре штрафной площади. Бил наверняка, в угол, но на пути мяча встал Де Врей, подстраховавший голкипера. Нидерланды отбивались с трудом, никак не хотели пропускать.

Однако во втором тайме ход игры не изменился. И долго так продолжаться не могло: немцы планомерными и постоянными атаками всё-таки пробили броню. Случилось это в середине второго тайма, а забил тот, кто больше всего «светился» до этого. Киммих навесил от углового флага, Кляйндист этот кросс продлил, рикошет ещё подкорректировал траекторию, а набежавший Левелинг со страшной силой вонзил мяч под перекладину – 1:0.

Неким успокоительным стал этот гол для игры. Немцы в концовке решили соперника не давить, Нидерланды робко искали свой шанс в атаках. И однажды даже смогли найти, но не повезло в завершении. Банальный вынос шикарно лёг на ногу Хави Симонсу, который чуть не сломал перекладину. Но не более того.

Дебютант Левелинг принёс Германии победу над Нидерландами и практически гарантировал немцам победу в своей группе.