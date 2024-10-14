Сборные Украины и Чехии не смогли вырвать победу

Фавориты группы В1 Лиги наций, сборные Украины и Чехии, провели матч четвёртого тура.

Первый тайм получился открытым. Уже в дебюте ворвался с левого фланга в штрафную соперника Михаил Мудрик, обыграл защитника и прострелил в центр на Николая Шапаренко, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины. В середине тайме после неудачного выноса защитников сборной Украины после подачи углового подхватил мяч на линии чужой штрафной Лукаш Черв и с лета пробил точно в ближний нижний угол ворот - 0:1. После подачи от Вацлава Черны пробил из пределов штрафной Лукаш Хоры, в падении отбил перед собой голкипер, но точно на Мартина Витика, который протолкнул снаряд в сетку - гол был отменен из-за офсайда.

В начале второго тайма украинцы получили пенальти за игру рукой. Уверенно реализовал 11-метровый Артём Добвик, разведя мяч и голкипера по разным углам - 1:1. После заброса от Павела Шулца пробил в падении из пределов штрафной Ян Климент, в падении смог потащить мяч вратарь, после справился и с добиванием от Адама Гложека уже лежа.

1:1, чехи с 7 очками лидируют, украинцы в трех очках позади замыкают квартет.