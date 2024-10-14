Сборная Уэльса нанесла очередное поражение черногорцам

Сборная Уэльса провела очень хороший матч против черногорских соперников в рамках Лиги наций и закономерно набрала три очка.

Первый тайм вовсе получился ударным для хозяев. Прошёл навес Гарри Уилсона справа к дальней штанге, и Уэс Бёрнс в падении головой пробил рядом со стойкой. Неко Уильямс справа вывел к воротам Уилсона, чей удар в дальний верхний угол вратарь сумел парировать. Уилсон справа вывел к воротам Лиэма Каллена, который перекинул мяч через выскочившего навстречу киперу, но направил сферу и выше перекладины. На 36-й минуте с пенальти Уилсон низом пробил немного левее центра ворот, а голкипер завалился в другую сторону - 1:0.

Во втором тайме Андрия Радулович справа от угла штрафной площади пробил в перекладину.

Уэльс с 8 очками идет вторым, у соперника четыре «баранки».