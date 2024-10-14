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Лига наций УЕФА

Сборная Уэльса нанесла очередное поражение черногорцам

14 Октября 2024 • 23:38 Комментировать
Уэльс
1:0
Черногория

Сборная Уэльса провела очень хороший матч против черногорских соперников в рамках Лиги наций и закономерно набрала три очка.

Первый тайм вовсе получился ударным для хозяев. Прошёл навес Гарри Уилсона справа к дальней штанге, и Уэс Бёрнс в падении головой пробил рядом со стойкой. Неко Уильямс справа вывел к воротам Уилсона, чей удар в дальний верхний угол вратарь сумел парировать. Уилсон справа вывел к воротам Лиэма Каллена, который перекинул мяч через выскочившего навстречу киперу, но направил сферу и выше перекладины. На 36-й минуте с пенальти Уилсон низом пробил немного левее центра ворот, а голкипер завалился в другую сторону - 1:0.

Во втором тайме Андрия Радулович справа от угла штрафной площади пробил в перекладину.

Уэльс с 8 очками идет вторым, у соперника четыре «баранки».

Протокол игры  
Уэльс1:0Черногория
(1:0) Уилсон Гарри36'  
Дарлоу КарлУильямс НекоРодон ДжоКабанго БенДэвис БенУилсон Гарри 69' (Бродхед Нейтан ( 69') Шихан Джош IIБрукс Дэвид 59' (Аллен Джо ( 59') Каллен Лиэм 89' (Купер Оливер ( 89') Бёрнс Уэс 69' (Томас Сорба ( 69') Харрис Марк 89' (Мур Киффер ( 89')
Запасные: Мефам КрисКумас ЛьюисБек ОуэнРобертс Коннор IIНоррингтон-Дэвис РисУорд Дэнни IIДэвис Адам
Никич ИгорМарушич Адам 46' (Йоветич Стеван ( 46'  49') Вуячич ИгорШипчич Никола  90'Вукчевич Андрия 46' (Радунович Ристо ( 46') Янкович Марко 82' (Куц Эдвин ( 82') Бакич Марко  58'Цамай Дритон 46' (Радулович Андрия ( 46') Йовович ВладимирКрстович НиколаМугоша Стефан 46' (Вукчевич Марко ( 46'  52')
Запасные: Петкович ДаниельТуци МаркоВукотич ИлияВукотич МиланРубежич СлободанМиятович Милан
14 октября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Черногории

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