Дубль ди Лоренцо и дебют Мальдини: Италия пропустила «сухой лист» с углового и разгромила Израиль

Сборные Италия и Израиля встретились между собой в четвёртом туре Лиги наций. Израильтяне пытались набрать первые очки в группе 2 Лиги А.

После относительно раннего вылета сборной Италии с чемпионата Европы Лучано Спаллетти сохранил за собой пост главного тренера, и стала «скуадра адзурра» потихоньку выздоравливать. В сентябре она перевернула в свою пользу матч с Францией и одолела Израиль. Потом уже в октябре «голубая эскадра» не удержала в меньшинстве преимущество по ходу матча в два мяча над Бельгией – и вот теперь принимала Израиль в Удине.

Сборная Израиля лишь один раз принимала участие в чемпионате мира – в 1970 году. Ноль раз – в чемпионатах Европы. Претендовала эта команда на участие в Евро-2024, но проиграла стыковой матч Исландии. Израильтяне удачно провели предыдущий розыгрыш Лиги наций, выиграв группу B3, опередив там Исландию и Албанию, а Россия была отстранена. Но поднявшись в Лигу А, Израиль сходу потерпел там три поражения. От Бельгии, Италии и Франции.

В отчётном матче первый опасный момент дался израильтянам. Фаджоли замешкался в центре поля и упустил мяч. Развлась контратака гостей, которую Глух завершил ударом из-за пределов штрафной площади левее створа. Какое-то время владевшие инициативой итальянцам обходились без своих моментов – пока не стали создавать шансы с достаточно небольшими интервалами.

Ди Лоренцо вывел по правому полуфлангу Ретеги, удар которого отразил вратарь. На восемнадцатой минуте путём комбинации итальянцы снабдили мячом снова Ретеги, который приложился из центральной зоны, а Глазер отвёл угрозу на угловой. Потом Тонали с правого угла вратарской в упор пробил мячом в голкипера гостей, которому даже потребовалась медицинская помощь.

В районе получаса игры Ретеги не использовал очередной шанс, прежде чем израильтяне с угрозой пробили по воротам Викарио. Это Абу-Фани после Переца ударил с подступов к штрафной площади выше створа. Ответ хозяев? Ди Лоренцо подал справа, а Ретеги ударил головой левее створа. И Тонали заработал пенальти – ему на ногу наступил Перец. Шикарно исполнил одиннадцатиметровый Ретеги на стиле в правую девятку, Глазер и не дёргался 1:0.

После перерыва итальянцы быстро упрочили себе преимущество в счёте. Распадори подал штрафной слева, а ди Лоренцо головой поразил дальний угол 2:0. При таком счёте Италия пропустила разок от Израиля – как и в сентябре. Абу-Фани забил из-за пределов штрафной площади – закрутил «сухой лист» слева с углового. Викарио возмущался, что ему мешали в штрафной площади, но видеоассистенты не позвали главного арбитра де Бургоса к монитору. 2:1.

Не захотели итальянцы нервной концовки и довели дело до разгрома. Димарко прострелил слева, а Фраттези отправил мяч в ближний угол, там недоработал Глазер. 3:1. Затем Даниэль Мальдини, дебютировавший за «скуадру адзурру» с замены, сделал также с левого фланга пас на Удоджи, тот продлил на ди Лоренцо, и Джованни оформил дубль, отличившись в правый угол. 4:1. Мог позже забивать и сам Мальдини, однако пальнул в рекламный щит.

Сборная Италии возрадовалась крупной победе и осталась лидером группы 2 Лиги А. Десять очков у команды Лучано Спаллетти по итогам четырёх туров. В ноябре «голубая эскадра» постарается закрепить свой успех в матчах с Бельгией и Францией, чтобы выйти в плей-офф Лиги наций. Израиль в следующем туре встретится с этими же командами, только в другом порядке.