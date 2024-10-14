Наумов: «Черчесов не пришёл на готовенькое, ему нужно время»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

Напомним, Черчесов возглавил команду минувшим летом, но пока не смог одержать ни одной победы.

— Черчесов не пришел на готовенькое, ему нужно время. Сейчас сборная Казахстана — дело непростое. Думаю, Черчесову дадут поработать, — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

Под руководством Черчесова Казахстан провел четыре матча, в которых один раз сыграл вничью и уступил в трех встречах. Стоит сказать, что Казахстан ни разу не забил при Черчесове, пропустив восемь голов.