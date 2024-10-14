Сборная Италии огласила состав на матч с Израилем

Вечером понедельника матч четвёртого тура Лиги наций проведёт сборная Италии. Соперником «скуадры адзурры» на домашней арене будет команда Израиля. Коллектив Лучано Спаллетти до игры огласил свой стартовый состав на встречу, он выглядит так:

Викарио, ди Лоренцо, Калафьори, Бастони Камбьясо, Фраттези, Фаджоли, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги.

Напомним, что итальянцы по итогу прошедших трёх туров – лидеры в своём квартете. У команды семь набранных очков после побед над французами, израильтянами и ничьей с бельгийцами.

Текстовую трансляцию матча Италия – Израиль проведёт наш портал.