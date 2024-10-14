Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборные Бельгии и Франции огласили составы на топовый матч Лиги наций

14 Октября 2024 • 21:02 Комментировать
Бельгия
1:2
Франция
окончен

Вечер понедельника подарит нам топовую игру по своей вывеске в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА. Сборная Бельгии примет команду Франции. Оба коллектива огласили свои составы на грядущий поединок, они выглядят следующим образом:

Сборная Бельгии: Кастельс, Кастань, Теате, Дебаст, Фас, Тилеманс, Мангаля, де Кетеларе, Доку, Троссар, Опенда;

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Салиба, Конате, Динь, Тчуамени, Коне, Гендузи, Дембеле, Коло-Муани, Баркола.

Напомним, что текстовую трансляцию этой игры, как и других игр этого вечера проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 21:45, время московское.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии

Новости по матчу

Сегодня, 14 Октября
21:02
Сборные Бельгии и Франции огласили составы на топовый матч Лиги наций
17:30
Мостовой: Звёзды сборной Бельгии смотрят на Тедеско и думают: «Кто это?»
17:23
Мостовой назвал назначение Тедеско в сборной Бельгии «футбольным безобразием»
14:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Бельгия — Франция Лиги наций — 14 октября 2024
10:30
Бельгия – Франция: Вероятные стартовые составы на топовый матч сборных
04:08
Дешам поделился мыслями о матче Франции с Бельгией
02:10
Бельгия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:09
Ставка и прогноз на матч Бельгия — Франция Лиги наций УЕФА — 14 октября 2024
13 Октября
21:20
Прогноз на точный счёт матча Бельгия — Франция Лиги наций — 14 октября 2024
13:35
Дешам высказался о нашумевшем инциденте с Мбаппе
01:14
Фофана: «Иногда вы слишком строги к Мбаппе»
12 Октября
21:36
Гендузи: «Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе»
08 Октября
22:25
Форвард «Челси» рассказал о самом сложном этапе карьеры
18:40
Защитник «Ливерпуля» считает, что заслужил стать капитаном сборной Франции
07 Октября
00:30
Сборная Франции рискует остаться без Упамекано
04 Октября
17:07
Стало известно, кто может заменить Гризманна в сборной
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Роналду установил очередной рекорд в футболе Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
«Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Плечко назвал справедливой победу Бетербиева над Биволом и объяснил почему Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Азербайджан Азербайджан
Словакия Словакия
1
3
4.30 3.60 1.83
Видео
Окончен
Грузия Грузия
Албания Албания
0
1
2.02 3.30 3.85
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Франция Франция
1
2
2.95 3.60 2.25
Видео
Окончен
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Венгрия Венгрия
0
2
3.55 3.55 2.01
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Черногория Черногория
1
0
1.52 4.00 6.60
Видео
Окончен
Украина Украина
Чехия Чехия
1
1
2.17 3.45 3.25
Видео
Окончен
Эстония Эстония
Швеция Швеция
0
3
11.00 6.40 1.24
Видео
Окончен
Исландия Исландия
Турция Турция
2
4
4.40 3.70 1.78
Видео
Окончен
Италия Италия
Израиль Израиль
4
1
1.18 7.00 14.00
Видео
Окончен
Германия Германия
Нидерланды Нидерланды
1
0
1.70 4.00 4.30
Видео
15.10.24 в 21:45
Испания Испания
Сербия Сербия
1.37 5.10 9.00
Видео
15.10.24 в 21:45
Шотландия Шотландия
Португалия Португалия
4.30 4.00 1.70
Видео
15.10.24 в 21:45
Косово
Кипр Кипр
1.31 5.40 8.80
Видео
15.10.24 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Болгария Болгария
1.84 3.45 4.40
Видео
15.10.24 в 21:45
Польша Польша
Хорватия Хорватия
3.40 3.45 2.20
Видео
15.10.24 в 21:45
Швейцария Швейцария
Дания Дания
2.30 3.35 3.25
Видео
15.10.24 в 21:45
Беларусь Беларусь
Люксембург Люксембург
3.00 2.90 2.80
Видео
15.10.24 в 21:45
Литва Литва
Румыния Румыния
5.00 3.85 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
23:47 · Лига наций УЕФА
Шведы спокойно разгромили сборную Эстонии
23:44 · Лига наций УЕФА
Турки забили 4 гола в выездном матче с Исландией
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии уверенно обыграла боснийцев в ключевом матче
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборные Украины и Чехии не смогли вырвать победу
23:38 · Лига наций УЕФА
Сборная Уэльса нанесла очередное поражение черногорцам
23:05 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» выложил совместное фото Даку и Кварацхелии фото
21:56 · Лига наций УЕФА
Наумов: «Черчесов не пришёл на готовенькое, ему нужно время»
21:15 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии огласила состав на матч с Израилем
21:15 · Лига наций УЕФА
Бельгия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Италия - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Германия - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Украина - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:02 · Лига наций УЕФА
Сборные Бельгии и Франции огласили составы на топовый матч Лиги наций
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе 1
20:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Словакии в большинстве вырвала победу над командой Азербайджана
20:56 · Лига наций УЕФА
Германия и Нидерланды назвали стартовые составы на очную битву
20:02 · Казахстан
Тетрадзе: «Не стоит винить Черчесова в поражениях»
19:29 · Казахстан
Экс-игрок сборной Казахстана обвинил Черчесова в последних результатах эксклюзив
18:30 · Лига наций УЕФА
Азербайджан - Словакия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:24 · Англия. Премьер-лига
Кин раскритиковал Трента за игру в защите
17:30 · Лига наций УЕФА
Мостовой: Звёзды сборной Бельгии смотрят на Тедеско и думают: «Кто это?»
17:23 · Лига наций УЕФА
Мостовой назвал назначение Тедеско в сборной Бельгии «футбольным безобразием»
16:48 · Лига наций УЕФА
Холанн извинился после 1:5 1
15:12 · Лига наций УЕФА
Валуев отреагировал на демонстрацию флага России президентом Сербии
13:41 · Лига наций УЕФА
Президент Сербии показал флаг России на матче Лиги наций
Все новости