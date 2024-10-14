Сборные Бельгии и Франции огласили составы на топовый матч Лиги наций

Вечер понедельника подарит нам топовую игру по своей вывеске в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА. Сборная Бельгии примет команду Франции. Оба коллектива огласили свои составы на грядущий поединок, они выглядят следующим образом:

Сборная Бельгии: Кастельс, Кастань, Теате, Дебаст, Фас, Тилеманс, Мангаля, де Кетеларе, Доку, Троссар, Опенда;

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Салиба, Конате, Динь, Тчуамени, Коне, Гендузи, Дембеле, Коло-Муани, Баркола.

Напомним, что текстовую трансляцию этой игры, как и других игр этого вечера проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 21:45, время московское.