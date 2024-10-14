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Лига наций УЕФА

Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе

14 Октября 2024 • 20:57 Комментировать (1)
Грузия
0:1
Албания
окончен

После двух побед на старте Лиги наций сборная Грузии могла наращивать отрыв в группе В1, но в октябре в равной борьбе уступила украинцам и албанцам.

Жорж Микаутадзе справа отправил вперёд Отара Какабадзе, чей прострел к воротам завершал Буду Зивзивадзе, с линии вратарской площади ногой пробивший выше ворот. Ясир Асани справа вывел к воротам Идрита Туци, удар низом в дальний угол отражен голкипром.

В самом начале второго тайма Недим Байрами слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Туци, который откатил мяч на Кристьяна Аслани, последний же с 18 метров низом сильно и точно пробил в ближний угол - 0:1. Асани справа прострелил к центру, где Байрами с десяти метров в касание пробил немного выше перекладины. Со штрафного справа прошла подача на Мирлинда Даку, который головой пробил рядом с левой штангой. Хвича Кварацхелия справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Микаутадзе, чей удар с двенадцати метров отразил голкипер.

На этот момент у сборных Грузии, Чехии и Албании по шесть очков, у украинцев - три.

Протокол игры  
Грузия0:1Албания
  48'Аслани Кристьян (0:1)
Мамардашвили ГеоргийКакабадзе ОтарКашия ГурамДвали Лаша  76'Лочошвили Лука 81' (Цитаишвили Георгий ( 81') Китеишвили ОтарДавиташвили Зурико 90' (Шенгелия Леван ( 90') Микаутадзе ЖоржЧакветадзе ГеоргийКварацхелия ХвичаЗивзивадзе Буду
Запасные: Лория ГиоргиГугешашвили ЛукаГулиашвили ГеоргийКверквелия СоломонГочолеишвили ГиоргиНоникашвили ШотаГогличидзе СабаАлтунашвили СандроГвелесиани Георгий
Стракоша ТомасБалью ИванИсмайли АрдианАйети АрлиндМитай Марио  90'Аслани КристьянРамадани ЮльберАсани ЯсирБайрами Недим 77' (Сефери Тулан ( 77') Лячи Казим  90'Туци Индрит 66' (Даку Мирлинд ( 66'  77')
Запасные: Михай ЭнеаХадрой ЭндиFeta FetaiАбраши АмирХюсай ЭльсейдКастари ЭлханШерри АленХоджа АрберКумбулла МарашМучи Эрнест
14 октября. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
14 Октября 2024 в 21:22
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