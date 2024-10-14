Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе

После двух побед на старте Лиги наций сборная Грузии могла наращивать отрыв в группе В1, но в октябре в равной борьбе уступила украинцам и албанцам.

Жорж Микаутадзе справа отправил вперёд Отара Какабадзе, чей прострел к воротам завершал Буду Зивзивадзе, с линии вратарской площади ногой пробивший выше ворот. Ясир Асани справа вывел к воротам Идрита Туци, удар низом в дальний угол отражен голкипром.

В самом начале второго тайма Недим Байрами слева прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь на Туци, который откатил мяч на Кристьяна Аслани, последний же с 18 метров низом сильно и точно пробил в ближний угол - 0:1. Асани справа прострелил к центру, где Байрами с десяти метров в касание пробил немного выше перекладины. Со штрафного справа прошла подача на Мирлинда Даку, который головой пробил рядом с левой штангой. Хвича Кварацхелия справа ворвался в штрафную площадь и откатил мяч на Микаутадзе, чей удар с двенадцати метров отразил голкипер.

На этот момент у сборных Грузии, Чехии и Албании по шесть очков, у украинцев - три.