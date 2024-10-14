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Лига наций УЕФА

Сборная Словакии в большинстве вырвала победу над командой Азербайджана

14 Октября 2024 • 20:56 Комментировать
Азербайджан
1:3
Словакия
окончен

В четвёртом туре Лиги наций сборная Азербайджана принимала словаков, одних из фаворитов группы С1.

В дебюте игроки обороны сборной Азербайджана будто забыли, что не бывает офсайда после ввода мяча из аута - Лукаш Гараслин отыграл на Давида Гацко, который выполнил прострел, а замкнул его в свои ворота Рахиль Мамедов - 0:1. Подача с левого фланга на дальнюю штангу от Джейхуна Нуриева, и в касание в упор бил Турал Байрамов, однако вратарь успел переместиться и отразить этот удар. В конце первого тайма потерял мяч словак метрах в 25 от штрафной площади, Рамиль Шейдаев подобрал его, с левой ноги исполнил подачу на дальнюю штангу, где пробил головой Байрамов с отскоком от газона - без шансов для вратаря, 1:1.

Во втором тайме передача на Эмина Махмудова, который с левой ноги мимо голкипера катил, но подстраховал того защитника. На 70-й минуте Махир Эмрели нагнал Гараслина и зачем-то нарушил правила, это вторая жёлтая карточка. Вскоре у гостей Ганцко с мячом, отыграл на Милана Шкриньяра, тот покатил Гараслина, который с правой ноги в дальний верхний угол пробил и попал - 1:2. В самой концовке Любомир Тупта получил передачу с левого фланга, выполнил прострел, и Давид Дюриш в касание с правой ноги переправил мяч в ворота - 1:3.

У словаков чистое первое место с 10 очками, соперник пока только проигрывает.

Протокол игры  
Азербайджан1:3Словакия
  15'Мамедов Рахиль (0:1)
(1:1) Байрамов Турал38'  
  75'Гараслин Лукаш (1:2)
  87'Дюриш Давид (1:3)
Дженетов МехтиАлиев Гисмат  61' 83' (Гусейнов Аббас ( 83') Мамедов РахильГусейнов БадавиКривоцюк Антон 46' (Махмудов Эмин ( 46') Исаев Алексей 76' (Дадашов Ренат ( 76') Нуриев Джейхун 88' (Абдуллаев Вадим ( 88') Джафаргулиев ЭлвинБайрамов ТуралЭмрели Махир  45'  70'Шейдаев Рамиль 76' (Ахмедзаде Рустам ( 76')
Запасные: Наджафов ХаялАлиев ШахриярКоку ОзанАлиев ЗамигДжафаров РзаДиниев ДжошгунБайрамов Айдын
Родак МарекПекарик Петер 90' (Томич Михал ( 90') Шатка ЛюбомирШкриньяр МиланГанцко ДавидДуда Ондрей 90' (Риго Томаш ( 90') Лоботка Станислав 83' (Дюриш Давид ( 83') Бенеш ЛаслоСуслов ТомашСтрелец Давид 83' (Тупта Любомир ( 83') Гараслин Лукаш 83' (Грошовски Патрик ( 83')
Запасные: Герц КристианТакач ДоминикРавас ГенрихДьомбер НорбертКозловский СамуэлСейер ЛеоБоженик Роберт
14 октября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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