Сборная Словакии в большинстве вырвала победу над командой Азербайджана

В четвёртом туре Лиги наций сборная Азербайджана принимала словаков, одних из фаворитов группы С1.

В дебюте игроки обороны сборной Азербайджана будто забыли, что не бывает офсайда после ввода мяча из аута - Лукаш Гараслин отыграл на Давида Гацко, который выполнил прострел, а замкнул его в свои ворота Рахиль Мамедов - 0:1. Подача с левого фланга на дальнюю штангу от Джейхуна Нуриева, и в касание в упор бил Турал Байрамов, однако вратарь успел переместиться и отразить этот удар. В конце первого тайма потерял мяч словак метрах в 25 от штрафной площади, Рамиль Шейдаев подобрал его, с левой ноги исполнил подачу на дальнюю штангу, где пробил головой Байрамов с отскоком от газона - без шансов для вратаря, 1:1.

Во втором тайме передача на Эмина Махмудова, который с левой ноги мимо голкипера катил, но подстраховал того защитника. На 70-й минуте Махир Эмрели нагнал Гараслина и зачем-то нарушил правила, это вторая жёлтая карточка. Вскоре у гостей Ганцко с мячом, отыграл на Милана Шкриньяра, тот покатил Гараслина, который с правой ноги в дальний верхний угол пробил и попал - 1:2. В самой концовке Любомир Тупта получил передачу с левого фланга, выполнил прострел, и Давид Дюриш в касание с правой ноги переправил мяч в ворота - 1:3.

У словаков чистое первое место с 10 очками, соперник пока только проигрывает.