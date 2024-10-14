Германия и Нидерланды назвали стартовые составы на очную битву

Сегодня, 14 октября, сборная Германии примет на своём поле сборную Нидерландов в рамках четвёртого тура Лиги наций.

Пресс-службы обеих команд поделились информацией о составах команд на предстоящий футбольный матч.

Стартовый состав сборной Германии: Бауманн (вр), Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт, Штиллер, Павлович, Левелинг, Вирц, Гнабри, Кляйндинст.

Стартовый состав сборной Нидерландов: Вербрюгген (вр), Дюмфрис, де Врей, ван де Вен, Хато, Гравенберх, Рейндерс, Тимбер, Хави Симонс, Бробби, Гакпо.

Начало матча между Германией и Нидерландами запланировано на 21:45 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.