Какими странными фразами Черчесов оправдал провал в сборной Казахстана

Станислав Черчесов пока проваливается на должности главного тренера сборной Казахстана. В четырёх прошедших матчах Лиги наций под руководством россиянина команда не побеждала и даже не забила ни одного гола. Казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0), а затем проиграли Словении (0:3), Австрии (0:4) и снова Словении (0:1). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит огненные цитаты Черчесова за первые месяцы работы в казахстанской национальной командой.

Черчесов всегда максимально серьёзно относится к работе. Подготовку к осенним матчам сборной Казахстана тренер начал заблаговременно. Станислав Саламович посещал даже летние матчи РПЛ, где смотрел не только за игроками, но и за игровыми схемами. Черчесов даже подчёркивал, что в сентябре у Казахстана соперники гораздо сложнее, чем у России.

«Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть», - заявлял Черчесов.

Первым соперником Черчесова в сборной Казахстана была Норвегия с Эрлингом Холанном в составе. Перед игрой у тренера спрашивали, как его команда планирует сдержать звезду «Манчестер Сити», учитывая слова Хосепа Гвардиолы о том, что Холанна не остановить даже с помощью пистолета. Черчесов отреагировал с юмором.

«Хорошо, что Гвардиола подсказал, что пистолет не сработает. Попробуем более надёжный вариант – АКМ», - говорил Черчесов.

А вот во втором туре сборная Казахстана провалилась, проиграв Словении с крупным счётом 0:3. После игры Черчесов не искал отговорок, но при этом упомянул тот факт, что его команде пришлось долго лететь.

«Для меня это тоже новый опыт. Теперь я знаю, что нужно будет летать по девять часов», - сказал специалист.

Тогда же Черчесова попросили ответить на вопрос, на сколько процентов его команде удались атакующие действия.

«У меня с процентами в школе плохо было. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос», - говорил Черчесов.

В третьем туре Лиги наций казахстанская национальная команда пропустила четыре безответных гола от Казахстана. Несмотря на счёт 0:4, после финального свистка Черчесов говорил о достижении прогресса, чем удивил многих.

«Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол», - заявил специалист.

Перед вторым, уже домашним матчем против Словении Станислав Черчесов отметился странной фразой про гимнасток.

«Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причём я его не умею делать. Но надо. Так что с этим мы столкнулись, и будем эту работу делать», - сказал Черчесов.

Слова Черчесова о гимнастках не помогли сборной Казахстана – команда проиграла на своём поле с минимальным счётом 0:1. После игры специалист снова отметился достаточно странной фразой.

«Оставьте свои умные вопросы. Давайте поговорим о тех, кто был на поле. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты», - говорил Черчесов журналистам.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана установила личный антирекорд в Лиге наций. Тем не менее, российский тренер после поражения от Словении, как ни странно, сохранял оптимизм. Станислав Саламович даже поздравил всех с хорошей игрой.

«Команда не делается за один день. Сейчас мы видим прогресс, мы растём. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперёд», - заявил Черчесов.

В ноябре сборная Казахстана сыграет против Австрии и Норвегии. Будем ожидать от Станислава Черчесова новых, ещё более огненных фраз, а лучше – огненных матчей.