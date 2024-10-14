Мостовой: Звёзды сборной Бельгии смотрят на Тедеско и думают: «Кто это?»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался по поводу предполагаемых конфликтов Доменико Тедеско со звёздами сборной Бельгии в лице Тибо Куртуа и Кевина де Брёйне. По мнению Мостового, Тедеско не хватает авторитета в работе со статусными игроками.

«Потому что игроки смотрят на него и думают: «Кто это?» Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать. Хотя, есть же тренеры, которые сами подают в отставку. Он должен был сказать: «Ухожу!» И всё», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В России Доменико Тедеско знают главным образом по работе со «Спартаком». Сборную Бельгии этот специалист возглавил в начале 2023 года. На Евро-2024 «красные дьяволы» вышли из группы, но вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив Франции с минимальным счётом 0:1.