Мостовой назвал назначение Тедеско в сборной Бельгии «футбольным безобразием»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой ответил на вопрос, можно ли ожидать увольнения Доменико Тедеско с должности главного тренера сборной Бельгии в случае поражения команды от Франции.

«Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии – это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну ужас», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

По словам Мостового, назначение Тедеско на пост рулевого сборной Бельгии является агентскими делами.

Напомним, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в начале 2023 года. С тех пор команда провела 21 матч, в которых показала такие результаты: 12 побед, 6 ничьих, 3 поражения.